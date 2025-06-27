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لبنان

"حزب الله" أطلق الإحياء العاشورائي بسلسلة من الأنشطة في صيدا والجوار

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:27
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 أطلق حزب الله في منطقة صيدا إحياءه لليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها مستضيفا عددا من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية ، سيد الشهداء في حارة صيدا والسيدة الزهراء في صيدا ،  وباحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة 
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كما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات اركي ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا.

كذلك أقام قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الآمام الحسين  والاناشيد الخاصة بالمناسبة.
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