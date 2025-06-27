"حزب الله" أطلق الإحياء العاشورائي بسلسلة من الأنشطة في صيدا والجوار

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أطلق في إحياءه لليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها مستضيفا عددا من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام في ، في والسيدة في ، وباحة قاعة في تعمير عين الحلوةكما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات اركي ، قناريت ، زغدرايا ، ، رومين وحومين التحتا.كذلك أقام قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الآمام الحسين والاناشيد الخاصة بالمناسبة.