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لبنان

"مكافآت للبنان".. رسالة وصلت وهذا ما تتحضر له بيروت

Lebanon 24
27-06-2025 | 14:38
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مُقربة من "حزب الله" نفيها صحة الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام عن تحديد جلسة وزارية بعد عاشوراء مُخصصة لبند السلاح ووضع آلية تنفيذية لنزعه.
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في المقابل، تحدثت القناة عن "تصعيد إسرائيلي مقبل سيترافق مع انتظار الرد اللبناني على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس براك التي تناولت موضوع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني".
 
كذلك، قالت القناة إن "هناك رسالة سعودية - أميركية وصلت إلى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام، بعد لقاء باراك بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مفادها أن تسليم السلاح يُفترض أن يحصل سريعاً على مراحل، على أن يُقابل لبنان بمُكافآت بعد إنجازه كل مرحلة".
 
وتابع: "في المرحلتين الأولى والثانية عودة الرعايا الخليجيين وإعادة الاعمار وانتعاش اقتصادي على أن تقابل المرحلة الثالثة بتثبيت ترسيم لبنان الشمالية والشرقية وحمايته من هذه الحدود أيضاً".
 
كذلك، قالت مصادر مُتابعة لحركة الرؤساء الثلاثة إن "لبنان الرسمي بصدد التحضير لتصور للرد على ورقة باراك، وزيارة سلام إلى عين التينة يوم السبت تأتي في إطار التنسيق المشترك للرد".
 
وأكملت: "سلام يحضر لطرح بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان الحاجة اللبنانية إلى ذلك بعدما ضاقت كل المحاولات السابقة".
 
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