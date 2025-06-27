رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع ناقش مع فريق المستجيب الأول خطة عمل لتعزيز الجهوزية

عقد بلديات محمد البعريني، اليوم الجمعة، لقاءً مع لفريق المستجيب الأول التابع للإتحاد.

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وخلال اللقاء، عرض المجتمعون لخطة عمل الفريق للعامين 2025/2026، والتي تهدف إلى تعزيز الجهوزية والتدخل السريع في حالات الطوارئ وحرائق الغابات.



كما استلم البعريني معدات حماية جديدة مقدّمة من المجلس النروجي للاجئين (NRC)، وهي مخصصة لعناصر الفريق بهدف دعم قدراتهم الميدانية وتأمين سلامتهم خلال تنفيذ المهام.



وأثنى على جهود الفريق خلال السنوات الماضية، مثنيًا على التزامهم وجهوزيتهم، ومؤكدًا دعمه الكامل لاستمرار هذا العمل الإنساني والوطني لما فيه مصلحة أبناء المنطقة وسلامتهم.