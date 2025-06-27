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لبنان

بعد غارة شقرا.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
27-06-2025 | 14:51
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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم الجمعة، إصابة 4 أشخاص بجروحٍ جرَّاء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة شقرا - جنوب لبنان.
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وخلال ساعات المساء، استهدفت الطائرة المُعادية منزلاً خالياً من السكان يجاوره "فرن"، ما أسفر عن إصابة المواطنين الذين تواجدوا في محيط المكان.
 
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