بعد غارة شقرا.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت ، مساء اليوم الجمعة، إصابة 4 أشخاص بجروحٍ جرَّاء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة شقرا - .

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وخلال ساعات المساء، استهدفت الطائرة المُعادية منزلاً خالياً من السكان يجاوره "فرن"، ما أسفر عن إصابة المواطنين الذين تواجدوا في محيط المكان.