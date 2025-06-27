رصاص إسرائيلي يطال منطقة لبنانية.. تمشيط كثيف!

نفذت قوات العدو ، مساء اليوم الجمعة، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة - .

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وذكرت المصادر الميدانية أنَّ مصدر الرصاص الإسرائيلي الكثيف هو نقطة تموضع أقامها العدو الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف عيترون.

العدو الإسرائيلي يقوم بـ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة تموضعه في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة