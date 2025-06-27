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لبنان

رصاص إسرائيلي يطال منطقة لبنانية.. تمشيط كثيف!

Lebanon 24
27-06-2025 | 16:23
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نفذت قوات العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان.
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وذكرت المصادر الميدانية أنَّ مصدر الرصاص الإسرائيلي الكثيف هو نقطة تموضع أقامها العدو الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف عيترون.
 
 
العدو الإسرائيلي يقوم بـ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة تموضعه في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة
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