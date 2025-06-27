جعجع: نرفض حرمان المغتربين التصويت داخل لبنان

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علق «القوات اللبنانية» في حديث لـ «نداء الوطن» على مساعي تعديل ، بالقول: «مش مقبول أن يحرم الانتشار اللبنانيّ من التصويت داخل ، ونرفض أن يبني البعض جدارًا فاصلًا بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، خصوصًا بعد كل ما عملنا عليه من أجل ربطنا بالانتشار اللبناني المتواجد في الخارج»، واصفًا ما يحصل بـ«المجزرة بحق المنتشر اللبناني، فالمطلوب اليوم يكمن حصرًا بتعديل ما تنص عليه المادة 112 من قانون الانتخاب 44/2017».الذي لا يتخوّف من عودة تنظيم «داعش» الإرهابي لتهديد أمن دول المنطقة، قال إنّ «فريق الممانعة يتعمّد تخويف الجميع من «داعش» لكي يسوقوا لأنفسهم بأنهم مقبولون بالمقارنة مع هذا التنظيم، لكنهم وجهان لعملة واحدة هم و«داعش».