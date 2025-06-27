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لبنان

جعجع: نرفض حرمان المغتربين التصويت داخل لبنان

Lebanon 24
27-06-2025 | 22:38
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علق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث لـ «نداء الوطن» على مساعي تعديل قانون الانتخابات، بالقول: «مش مقبول أن يحرم الانتشار اللبنانيّ من التصويت داخل لبنان، ونرفض أن يبني البعض جدارًا فاصلًا بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، خصوصًا بعد كل ما عملنا عليه من أجل ربطنا بالانتشار اللبناني المتواجد في الخارج»، واصفًا ما يحصل بـ«المجزرة بحق المنتشر اللبناني، فالمطلوب اليوم يكمن حصرًا بتعديل ما تنص عليه المادة 112 من قانون الانتخاب 44/2017».
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جعجع الذي لا يتخوّف من عودة تنظيم «داعش» الإرهابي لتهديد أمن دول المنطقة، قال إنّ «فريق الممانعة يتعمّد تخويف الجميع من «داعش» لكي يسوقوا لأنفسهم بأنهم مقبولون بالمقارنة مع هذا التنظيم، لكنهم وجهان لعملة واحدة هم و«داعش».
 
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