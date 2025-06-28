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لبنان

في بخعون.. توقيف شخصين يروجان مادة الحشيش بالجرم المشهود

Lebanon 24
28-06-2025 | 02:51
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أوقفت دورية من شرطة بلدية بخعون شخصين من التابعية السورية، بجرم تعاطي وترويج مادة الحشيش، وذلك بالجرم المشهود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم اقتياد الموقوفين وتسليمهما إلى فصيلة الضنية للتحقيق بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتتابع الجهات المعنية ملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات في إطار سعيها للحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع.
 
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