في بخعون.. توقيف شخصين يروجان مادة الحشيش بالجرم المشهود

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أوقفت دورية من شرطة بلدية بخعون شخصين من التابعية ، بجرم تعاطي وترويج مادة الحشيش، وذلك بالجرم المشهود، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتم اقتياد الموقوفين وتسليمهما إلى فصيلة للتحقيق بإشراف المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.وتتابع الجهات المعنية ملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات في إطار سعيها للحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع.