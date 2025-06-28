هذا ما فعله الجيش عند حواجزه

عُلِم أنَّ الجيش كثف إجراءاته الأمنية خلال فترات المساء عند حواجزه في الجنوب، حيث يقوم العناصر هناك بتفتيش السيارات والتدقيق بهويات أصحابها.

وجاءت هذه الإجراءات تحديداً عند الحواجز المؤدية إلى حيث ينفذ الجيش إجراءات مكثفة تزامناً مع .