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لبنان

هذا ما فعله الجيش عند حواجزه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2025 | 03:25
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عُلِم أنَّ الجيش كثف إجراءاته الأمنية خلال فترات المساء عند حواجزه في الجنوب، حيث يقوم العناصر هناك بتفتيش السيارات والتدقيق بهويات أصحابها.
 
وجاءت هذه الإجراءات تحديداً عند الحواجز المؤدية إلى منطقة جنوب الليطاني حيث ينفذ الجيش إجراءات مكثفة تزامناً مع ذكرى عاشوراء.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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