Advertisement

لبنان

برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية.. افتتاح دار للمسنين في رحبة العكارية

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1383848-638867050419823321.png
Doc-P-1383848-638867050419823321.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ممثلة برئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في عكار منال السحمراني افتتاح نادي المسنين في مركز الشؤون الاحتماعية - رحبة عكار، لمناسبة عيد الجد والجدة كخطوة إنسانية تعزز رعاية كبار السن صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وتمنحهم مساحة كريمة للتلاقي والترفيه والدعم.
Advertisement

أقيم الحفل في باحة المركز بحضور النائب سجيع عطية، فادي بربر، مديرة المركز راجية البيطار، وواهب الأرض جورج أنطون الكوسا، و الدكتور وسام منصور، ورؤساء بلديات، فعاليات اجتماعية ودينية من رحبة والجوار.

 وتخلّل الاحتفال فقرات تكريمية، حيث قُدّمت دروع تقدير للنائب عطية، تقديرًا لدعمه المتواصل لمشاريع التنمية الاجتماعية، ولبربر على مساهماته في تعزيز المبادرات المجتمعية، كما تم تكريم الكوسا تقديرًا لتقديمه الأرض التي أُقيم عليها المبنى،

وأكد عطية  في كلمته أن "افتتاح هذا النادي هو ترجمة حقيقية للتكافل الاجتماعي، وهو حاجة إنسانية يجب تعميمها في مختلف مناطق عكّار"، مشددًا على "أهمية ترسيخ الألفة ووحدة الصف في رحبة والجومة وسائر البلدات"،  مشيرا إلى أن "مشروع مطار القليعات يجب أن يكون أولوية تنموية لعكّار، إلى جانب الجامعة اللبنانية التي سيُنشأ موقعها في ضهر نصار قرب مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي، ومشاريع تزفيت الطرق وتحسين البنية التحتية".

ثم القى بربر كلمة ثمن فيها هذا اللقاء الذي يُعيد الاعتبار لقيم العطاء والوفاء، مؤكدًا أن "المنطقة بحاجة دائمة إلى مبادرات كهذه تُعيد الأمل وتُنعش الحياة الاجتماعية"، وداعيًا إلى "دعم كل مشروع يخدم الإنسان ويكرّم الكبار الذين تعبوا من أجل المجتمع".

كلمة ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية ألقتها السحمراني، وتناولت فيها أهمية البرنامج الوطني الذي تطلقه الوزارة في المرحلة المقبلة، والذي يركّز على دعم الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً ب"مركز رحبة الذي يشكّل نموذجًا في التفاعل مع المجتمع وابتكار المبادرات الواقعية".

وأشارت مديرة مركز الخدمات الإنمائية – رحبة راجية البيطار إلى أن "إنشاء نادي المسنين هو تجسيد لرؤية المركز في الاهتمام بجميع الفئات، لا سيما كبار السن، من خلال تأمين رعاية متكاملة ونشاطات ترفيهية وصحية واجتماعية مستمرة، بالشراكة مع البلديات والجمعيات والأهالي".
مواضيع ذات صلة
راهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة يطلقن خدمة رعاية العجزة والمسنين
lebanon 24
28/06/2025 15:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
lebanon 24
28/06/2025 15:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية وزيرة البيئة.. افتتاح نسخة الشرق الأوسط من "الأيام البحثية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس
lebanon 24
28/06/2025 15:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
28/06/2025 15:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:56 | 2025-06-28
07:55 | 2025-06-28
07:51 | 2025-06-28
07:45 | 2025-06-28
07:41 | 2025-06-28
07:38 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24