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لبنان

احتمال امطار خفيفة.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، واحتمال تساقط أمطار خفيفة شمالا فجر الاثنين.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الحارة عن الداخل اللبناني اعتبارا من الاثنين، فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة في المناطق الداخلية والجبلية (ما بين 4 الى 6 درجات)، ويتحول الطقس إلى صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها بداية تموز.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29،  وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها على الساحل والجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. كما تنشط الرياح أحياناً ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، واحتمال تساقط أمطار خفيفة شمالاً فجر الاثنين.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها على الساحل مع استمرار ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، خاصة في الداخل والمرتفعات، وتتحول الأجواء إلى معتدلة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة ، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1005 HPA            أي ما يعادل: 754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,29           ساعة غروب الشمس: 19,53
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