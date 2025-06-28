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لبنان

"الداخلية" نعت شهيد "قوى الأمن": تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:10
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نعت وزارة الداخلية والبلديات، العنصر في قوى الأمن الداخلي الشهيد الياس طوق، الذي قضى إبان عملية أمنية في طرابلس، صباح السبت.
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وفي بيان لها، قالت الوزارة "اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان".
 
 
وأضافت: "الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء".
 
 
 
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