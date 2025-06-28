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لبنان
"الداخلية" نعت شهيد "قوى الأمن": تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس
Lebanon 24
28-06-2025
|
05:10
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نعت
وزارة الداخلية
والبلديات، العنصر في
قوى الأمن الداخلي
الشهيد الياس طوق، الذي قضى إبان عملية أمنية في
طرابلس
، صباح السبت.
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وفي بيان لها، قالت الوزارة "
اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي، انضمّ إلى قافلة
شهداء
الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان".
وأضافت: "
الرحمة
للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء".
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