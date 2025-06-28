"الداخلية" نعت شهيد "قوى الأمن": تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس

نعت والبلديات، العنصر في الشهيد الياس طوق، الذي قضى إبان عملية أمنية في ، صباح السبت.

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وفي بيان لها، قالت الوزارة " اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي، انضمّ إلى قافلة الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان".

وأضافت: " للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء".