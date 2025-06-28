راغدة غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة:راغدة محمد لاغا (مواليد عام 1999، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 26-06-2025منزل ذويها الكائن في القبة- حي القلود، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي تعاني من مرض التوحد.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة في وحدة على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.