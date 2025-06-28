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لبنان

راغدة غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:26
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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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راغدة محمد لاغا (مواليد عام 1999، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 26-06-2025منزل ذويها الكائن في القبة- حي القلود، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي تعاني من مرض التوحد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟
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