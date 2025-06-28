بسبب سباق دراجات هوائية.. تدابير سير على هذه الطرقات

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صدر عن لقوى الأمـن الداخلي ـ العامـة مـا يلــي:ينظِّم الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من الواقع فيه 29-6-2025، “سباق ضد الساعة لسنة 2025″، وذلك انطلاقاً من أمام شركة دباس- “نهر بيروت” وصولاً الى مفرق الشيفروليه / ألفا، والعودة الى / سوق السمك، ذهاباً واياباً ولعدّة دورات.لذلك، ستتخذ ، تدابير السير التالية:منع المرور على المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق أثناء مرور المتسابقين، وتحويل السير عنه حتى انتهاء السباق.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.