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لبنان

الرئيس لحود: للاتّعاظ ممّا فعله الفرط الصوتي بالعدوّ

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:37
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رأى الرئيس السابق العماد اميل لحود، في بيان، أنّ "لبنان وغزة وطهران يعانون من تفلّت مجرم لا حدود لارتكاباته، وهو لم يشبع من القتل في بلدٍ واحد بل عمّم جرائمه على ثلاثة بلدان، وسط صمتٍ دولي بلغ حدّ التآمر على إبادة شعبٍ كامل".
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وأضاف: "الحقّ والصلابة في المواجهة عند الجهات الثلاث تُوّجا بصفعة غير مسبوقة وُجّهت إلى هذا العدوّ في عقر داره، عبر معادلة النار بالنار التي جعلته يهرول الى راعيه الأميركي ليعلن وقفاً لإطلاق النار".

وقال: "كما كنّا نقول دائماً، ما من وسيلة للتعاطي مع هذا العدو إلا المواجهة العسكريّة، وما عدا ذلك سيدفعه الى المزيد من الغطرسة والاعتداءات والجرائم، تماماً كما يحصل في جنوب لبنان وغزة، والمؤسف أكثر أنّ كثيرين في الداخل اللبناني يستغلّون الخيار الدبلوماسي الذي لا يمكن أن يكون منتجاً إلا عند وجود توازن عسكري".

ودعا لحود "الى الاتّعاظ ممّا فعله الفرط الصوتي بالعدوّ، لعلّ بعض أصوات الداخل تخفت، لنسمع من جديد أصوات الأبطال المقاومين القادرين وحدهم على وقف الاعتداءات على أرضنا وإزالة الاحتلال، كما فعلوا مراراً في السابق، إن لم يبادر هذا العدو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".
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