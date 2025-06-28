كرامي جال في المنية مهنئا المجالس البلدية المنتخبة

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زار رئيس " الكرامة" ، في سياق جولاته في المناطق ولقاءاته مع الجديدة، منطقة مهنئًا رؤساء واعضاء المجالس البلدية بانتخابهم في الاستحقاق البلدي الأخير، ومؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في مواجهة التحديات المعيشية والإنمائية.استهل كرامي زيارته بلقاء رئيس بلدية برج عامر العويك والأعضاء، فهنأهم بالفوز، وجرى نقاش حول أبرز احتياجات البلدة، وسط تأكيد على "أهمية التعاون لتأمين الدعم اللازم لمشاريع البنى التحتية، ومواجهة ومعالجتها بشكل جذري".ثم التقى كرامي رئيس بلدية مركبتا نعمان بحضور اعضاء ، وتم التأكيد على "أهمية الدور البلدي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة التكامل بين البلديات في المنطقة للعمل على الملفات الإنمائية والخدماتية، وخصوصًا في ما يتعلق بالصحة العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في البلدات الشمالية".كما زار خلال جولته في المنية دارة ملص مطمئناً الى صحته، والحاج مصطفى الكلل في مؤسسته حيث دار الحديث حول الاوضاع العامة.واختتم كرامي جولته في بلدية المنية حيث كان في استقباله رئيس البلدية الأستاذ توفيق زريقة والاعضاء، وقد أولموا على شرفه بحضور شخصيات. وتخلل اللقاء حديث حول أولويات العمل البلدي في المرحلة المقبلة.وفي كلمته، عبّر كرامي عن فخره واعتزازه "بما تمثله المنية من ركيزة أساسية في المشهد الوطني والشمالي"، مؤكداً أن "تيار الكرامة سيكون دائماً إلى جانبها ومع كل من يعمل بإخلاص لخدمة الناس وحماية كرامتهم"، متمنياً للمجالس البلدية المنتخبة التوفيق في مهامها.