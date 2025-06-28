Advertisement

لبنان

كرامي جال في المنية مهنئا المجالس البلدية المنتخبة

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1383991-638867288026187109.png
Doc-P-1383991-638867288026187109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في سياق جولاته في المناطق ولقاءاته مع المجالس البلدية الجديدة، منطقة المنية مهنئًا رؤساء واعضاء المجالس البلدية بانتخابهم في الاستحقاق البلدي الأخير، ومؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في مواجهة التحديات المعيشية والإنمائية.
Advertisement

استهل كرامي زيارته بلقاء رئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك والأعضاء، فهنأهم بالفوز، وجرى نقاش حول أبرز احتياجات البلدة، وسط تأكيد على "أهمية التعاون لتأمين الدعم اللازم لمشاريع البنى التحتية، ومواجهة أزمة النفايات ومعالجتها بشكل جذري".

ثم التقى كرامي رئيس بلدية مركبتا نعمان الشامي بحضور اعضاء المجلس البلدي، وتم التأكيد على "أهمية الدور البلدي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة التكامل بين البلديات في المنطقة للعمل على الملفات الإنمائية والخدماتية، وخصوصًا في ما يتعلق بالصحة العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في البلدات الشمالية".

كما زار خلال جولته في المنية دارة ابراهيم ملص مطمئناً الى صحته، والحاج مصطفى الكلل في مؤسسته حيث دار الحديث حول الاوضاع العامة.

واختتم كرامي جولته في بلدية المنية حيث كان في استقباله رئيس البلدية الأستاذ توفيق زريقة والاعضاء، وقد أولموا على شرفه بحضور شخصيات. وتخلل اللقاء حديث حول أولويات العمل البلدي في المرحلة المقبلة.


وفي كلمته، عبّر كرامي عن فخره واعتزازه "بما تمثله المنية من ركيزة أساسية في المشهد الوطني والشمالي"، مؤكداً أن "تيار الكرامة سيكون دائماً إلى جانبها ومع كل من يعمل بإخلاص لخدمة الناس وحماية كرامتهم"، متمنياً للمجالس البلدية المنتخبة التوفيق في مهامها.
مواضيع ذات صلة
سليمان جال في قرى عكار مهنئا المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
29/06/2025 00:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة للمجالس البلدية المنتخبة: لشراكة فاعلة تنهض بالقطاع الزراعي
lebanon 24
29/06/2025 00:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من المرجعيات الروحية المسيحية جال على الفاعليات الإسلامية في صيدا مهنئاً بالاضحى
lebanon 24
29/06/2025 00:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
932 مرشحا للمجالس البلدية في قضاء المنية - الضنية
lebanon 24
29/06/2025 00:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-06-28
16:50 | 2025-06-28
16:46 | 2025-06-28
16:45 | 2025-06-28
16:26 | 2025-06-28
15:53 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24