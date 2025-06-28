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لبنان

هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:33
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 جرت اليوم انتخابات أعضاء هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، للعامين 2025 -2027، في مقر الرابطة في بئر حسن، وبلغ عدد المرشحين واحد وعشرون مرشحاً (21 مرشحاً) وهم:
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د. ابراهيم الخوري، د. حسين عبيد، د. جيهان جبور، د. داني نعوس، د. نضال عبد الخالق، د. ندى أبو علي، د. عماد شيّا، د. سوزان منعم، د. يحيا الربيع، د. وداد الديك، د. شذا الأسعد، د. اكرام مشموشي، د. منى عبود، د. روبير عبدالله، د. عباس غدّار، د. محمد حجازي، د. شربل نصار، د. عماد مراد، د. أيمن يوسف، د. طوني خليل، د. عقيل جراد.

وقبل بدء العملية الانتخابية وضمن المهلة القانونية انسحب المرشحون التالية اسماؤهم:

د. اكرام مشموشي، د. عقيل جراد، د. روبير عبدالله.

وبذلك يكون عدد المرشحين الذين تابعوا ترشحهم ثمانية عشر مرشحاً (18 مرشحاً) لـخمسة عشر مقعداً (15 مقعداً).

وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وحسبما هو مقرر سابقاً، أعلن رئيس مجلس المندوبين توقف العملية الانتخابية التي شارك فيها مائة وستة وعشرون مندوباً (126 مندوباً) من أصل مائة وسبعة وثلاثين مندوباً (137 مندوباً).

وبعد إجراء عملية فرز الأصوات، وبناء على المادة الواحدة والعشرين من النظام الداخلي للرابطة، يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة التنفيذية للعامين 2025 – 2027 المرشحون الخمسة عشر التالية اسماؤهم:

د. شذا الأسعد، د. يحيا الربيع، د. ندى أبو علي، د. منى عبود، د. حسين عبيد، د. سوزان منعم، ، د. وداد الديك، د. داني نعوس، د. شربل نصار، د. عماد مراد، د. إبراهيم الخوري، د.عباس غدّار ، د. أيمن يوسف، د. محمد حجازي.

وقد أعلن النتيجة رسمياً رئيس مجلس المندوبين د. دانيال القطريب وبحضور أمينة سر مجلس المندوبين د. إيمان أبو علي.
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