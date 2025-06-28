في الشمال.. شرطيّ ينقذ طفلاً من الموت أثناء السباحة!

تعرض طفل لحادثة غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر بور سعيد في منطقة ، حيث كادت الأمواج أن تسحبه لولا تدخل الشرطي البلدي الفلو المعروف بـ"الزكزوك" الذي سارع إلى إنقاذه في .

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وأظهر الشرطي شجاعة لافتة، حيث لم يتردد في الاندفاع إلى المياه، وتمكن من إخراج الطفل وإنقاذه من خطر محقق.

وعلى الفور، استدعى الشرطي فرق جهاز الطوارئ والإغاثة التي حضرت إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية اللازمة.

وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفل مستقرة، فيما لقي تصرّف الشرطي إشادة كبيرة من الأهالي والمصطافين الذين كانوا في المكان مثمنين يقظته وسرعة استجابته.