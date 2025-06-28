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لبنان

في الشمال.. شرطيّ ينقذ طفلاً من الموت أثناء السباحة!

Lebanon 24
28-06-2025 | 11:15
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تعرض طفل لحادثة غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر بور سعيد في منطقة القلمون، حيث كادت الأمواج أن تسحبه لولا تدخل الشرطي البلدي محمد أحمد الفلو المعروف بـ"الزكزوك" الذي سارع إلى إنقاذه في لحظات حرجة.
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وأظهر الشرطي شجاعة لافتة، حيث لم يتردد في الاندفاع إلى المياه، وتمكن من إخراج الطفل وإنقاذه من خطر محقق. 
وعلى الفور، استدعى الشرطي فرق جهاز الطوارئ والإغاثة التي حضرت إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية اللازمة.
وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفل مستقرة، فيما لقي تصرّف الشرطي إشادة كبيرة من الأهالي والمصطافين الذين كانوا في المكان مثمنين يقظته وسرعة استجابته.
 
 
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