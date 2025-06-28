خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!

قال في الدوليّ المُهندس أمين جابر لـ" " إنه بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين وإسرائيل، عادت حركة المسافرين في لتشهد إرتفاعاً ملحوظاً.

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وذكر جابر أنَّ شركات الطيران العربية والأجنبية تعاود رحلاتها إلى ، وأضاف: "يُمكن القول أنَّ عدد المسافرين الوافدين وصل أمس الجمعة إلى حوالى 13 ألف مسافر يومياً، و 9000 مغادر، الأمر الذي يبشر بعودة المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلتهم في لبنان".

وتابع: "يُمكن إعتبار ان الوضع عاد إلى حالته السابقة قبل الحرب وفقاً للتقديرات. ومن خلال الطلبات التي تصل إلى مطار من الشركات العربية والدولية، فإنَّ العدد سيستمر في الارتفاع ومن المُتوقع الوصول إلى أرقام مرتفعة في حال استمرار التحسن في الوضع الأمني والسياسي في لبنان والمنطقة".

وختم: "إنَّ المطار بكامل جهوزيته لاستقبال الوافدين وتأمين ما أمكن من تسهيلات وضمان العمل في كل القطاعات التابعة للطيران المدني".