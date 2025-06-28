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لبنان

خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2025 | 13:49
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قال مدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدوليّ المُهندس أمين جابر لـ"لبنان24" إنه بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، عادت حركة المسافرين في المطار لتشهد إرتفاعاً ملحوظاً.
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وذكر جابر أنَّ شركات الطيران العربية والأجنبية تعاود رحلاتها إلى لبنان، وأضاف: "يُمكن القول أنَّ عدد المسافرين الوافدين وصل أمس الجمعة إلى حوالى 13 ألف مسافر يومياً، و 9000 مغادر، الأمر الذي يبشر بعودة المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلتهم في لبنان".
 
وتابع: "يُمكن إعتبار  ان الوضع  عاد إلى حالته السابقة قبل الحرب وفقاً للتقديرات. ومن خلال الطلبات التي تصل إلى مطار رفيق الحريري من الشركات العربية والدولية، فإنَّ العدد سيستمر في الارتفاع ومن المُتوقع الوصول إلى أرقام مرتفعة في حال استمرار التحسن في الوضع الأمني والسياسي في لبنان والمنطقة".
 
وختم: "إنَّ المطار بكامل جهوزيته لاستقبال الوافدين وتأمين ما أمكن من تسهيلات وضمان حسن سير العمل في كل القطاعات التابعة للطيران المدني".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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