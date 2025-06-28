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لبنان

في الجنوب.. لقاءات مكثفة لـ"اليونيفيل" تعزيزاً للحوار مع البلديات

Lebanon 24
28-06-2025 | 15:53
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عقد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي، سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية في بلديات جنوب لبنان، تناولت الأهمية الاستراتيجية للحوار مع المجتمعات المحلية، والدعم المستمر للجيش اللبناني من أجل أمن واستقرار المنطقة.
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والتقى الجنرال ماندوليسي مؤخراً رؤساء بلديات العباسية والناقورة وقانا وعيتيت، مجددا التأكيد على الدور الأساسي للتعاون بين القطاع الغربي لليونيفيل والسلطات المحلية.
 
 
وفي تصريح له، قال قائد القطاع الغربي: "تواصل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تواجدها الميداني وانخراطها في المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. ونواصل تقديم الدعم الحيوي، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية وتعزيز المبادرات المدنية التي تقوي الروابط مع السكان".

وخلال هذه اللقاءات، شدد الجنرال ماندوليسي على "أهمية دعم الجيش اللبناني في انتشار القوات والعمليات المشتركة"، وقال: "نواصل دعم الجيش اللبناني في جهوده لإعادة الأمن والاستقرار، ونعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

كذلك، تمت مناقشة مسألة حرية حركة عناصر اليونيفيل على الأرض، والتي تعتبر أساسية لنجاح المهمة، حيث قال: "حرية الحركة هي شرط أساسي لتنفيذ ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القدرة على العمل بشكل مستقل ومحايد، كما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وتم التركيز أيضاً على "إشراك الأجيال الجديدة في جهود بناء السلام وتعزيز التفاهم المتبادل، وتعزيز معرفتهم بمهام اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يتماشى والقرار 1701".

ويستمر العمل الوثيق مع المؤسسات المحلية بجهد جماعي بفضل التزام مختلف الوحدات العاملة تحت قيادة القطاع الغربي. فقد التقى قائد الكتيبة الإيطالية العقيد جياكومو تريكازي رئيس بلدية طير حرفا الجديد، ورئيسي بلديتي المنصوري وعلما الشعب.
 
 
كذلك، أجرى قائد الكتيبة الماليزية العقيد جوهان إيفندي لقاء مع رئيس بلدية طير فلسيه، فيما التقى قائد الكتيبة الكورية العقيد لي هو جون رئيس بلدية العباسية، مواصلا تعزيز العلاقات المؤسسية الطويلة الأمد.
 
 
من جهته، التقى قائد الكتيبة الإيرلندية مؤخرا رئيس بلدية عيترون المنتهية ولايته، مؤكدا "استمرار الدعم بغض النظر عن التغييرات في الإدارات المحلية".
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