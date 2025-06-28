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لبنان

في بلدة بقاعية.. توترٌ وإشكال بسبب "خلاف عائلي"

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:46
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شهدت منطقة فيسان في البقاع الشمالي، مساء اليوم السبت، إشكالاً وإطلاق نار كثيف بسبب خلاف عائلي.
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وسيطرت أجواء من التوتر على البلدة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان لتهدئة الأوضاع. 
 
 
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