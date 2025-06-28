في بلدة بقاعية.. توترٌ وإشكال بسبب "خلاف عائلي"

شهدت منطقة في ، مساء اليوم السبت، إشكالاً وإطلاق نار كثيف بسبب خلاف عائلي.

Advertisement

وسيطرت أجواء من التوتر على البلدة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان لتهدئة الأوضاع.