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لبنان

شخصية أرثوذكسية عائدة الى الساحة والعين على هذا المنصب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2025 | 01:30
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كشفت شخصية سياسية أرثوذكسية غابت عن المشهد السياسي اللبناني لفترة أنه من الممكن أن تأخذ قرار الترشح للانتخابات النيابية عام 2026.
 
 
الشخصية هذه تحدثت أمام عدد من أصدقائها، وذكرت أن قرارها بالترشح لا يأتي سعياً للوصول إلى المقعد النيابي الذي "لا يعني لها الكثير"، كما قالت.
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المرجعية ذاتها قالت إنها "ستعمل مع حلفائها في التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وربما حزب الطاشناق وعدد من النواب المستقلين، للوصول إلى نيابة رئاسة مجلس النواب". 
 
 
المصادر لفتت إلى أنّ "هذه الشخصية بدأت بإتصالات مع جهات في قوى الثامن من آذار قبل حسم أمره نهائياً".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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