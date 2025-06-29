مسؤول في "القوات" يرد على قاسم: كلامك من الماضي!

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"المفارقة أنك أنت تحديداً لست ساكتاً. كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل. اللبنانيون أيضاً سئموا انتظاركم الى أبد الآبدين وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد: سلموا سلاحكم للجيش وعودوا الى كنف الدولة والشرعية. المشكلة أنكم متّم ورأيتم من مات وتنتظرون قيامة الموتى".