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لبنان

مسؤول في "القوات" يرد على قاسم: كلامك من الماضي!

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:36
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 كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة "أكس"، تعليقا على مواقف الشيخ نعيم قاسم:
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"المفارقة أنك أنت تحديداً لست ساكتاً. كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل. اللبنانيون أيضاً سئموا انتظاركم الى أبد الآبدين وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد: سلموا سلاحكم للجيش وعودوا الى كنف الدولة والشرعية. المشكلة أنكم متّم ورأيتم من مات وتنتظرون قيامة الموتى".
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