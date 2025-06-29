في الهرمل.. قتيل بسبب خلاف عائلي على قطعة أرض

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أفادت مندوبة " " بأن خلافاً عائلياً على قطعة أرض وقع بين آل أدى الى سقوط ضحية، بينما تسود حالة من التوتر المنطقة.وحضرت قوة من الجيش للعمل على تهدئة الوضع.