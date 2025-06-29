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لبنان

في الهرمل.. قتيل بسبب خلاف عائلي على قطعة أرض

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن خلافاً عائلياً على قطعة أرض وقع بين آل الحاج حسن أدى الى سقوط ضحية، بينما تسود حالة من التوتر المنطقة.
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وحضرت قوة من الجيش للعمل على تهدئة الوضع.
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