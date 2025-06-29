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لبنان
لتجميل مداخل المدينة... بلدية صور تُطلق خطة تأهيل وتشجير شاملة
Lebanon 24
29-06-2025
|
09:06
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باشرت بلدية صور بأعمال إعادة تأهيل وتشجير المستديرات والفواصل الوسطية بين الطرقات الرئيسية، بالتزامن مع انطلاق
العهد
البلدي الجديد في مدينة صور، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة مطاعم
الجواد
في مدينة صور، وبإشراف دائم من لجنتي الزراعة والأشغال في البلدية، ليشكّل ذلك خطوة أولى في خطة متكاملة تهدف إلى تجميل مداخل المدينة والمستديرات الرئيسية، باستخدام أصناف عالية الجودة من الأشجار والنباتات بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة ويُضفي طابعًا بيئيًا مميزًا.
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هذا وستشمل الأعمال حملة تشجير على امتداد كورنيش
الحديقة العامة
، مما يوفر الظل لمحبي رياضة المشي ومستخدمي الممرات، ويُساهم في تعزيز جمالية الواجهة البحرية للمدينة.
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