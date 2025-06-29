ذخائر القديسة تريز في دير القمر

وصلت ذخائر القديسة "تريز الطفل "، اليوم الاحد، إلى دير القمر، وسط أجواء عابقة بالصلاة والخشوع والإيمان.

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وجاب موكب مهيب للبلدة وصولا الى التلة، حيث ترأس رئيس رعية دير القمر الاب عون قداسا احتفاليا بالمناسبة، وعاونه لفيف من الاباء والكهنة.