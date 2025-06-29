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لبنان
ذخائر القديسة تريز في دير القمر
Lebanon 24
29-06-2025
|
11:06
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وصلت ذخائر القديسة "تريز الطفل
يسوع
"، اليوم الاحد، إلى دير القمر، وسط أجواء عابقة بالصلاة والخشوع والإيمان.
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وجاب موكب مهيب
الشارع الرئيسي
للبلدة وصولا الى
كنيسة سيدة
التلة، حيث ترأس رئيس رعية دير القمر
المارونية
الاب
جوزيف ابي
عون قداسا احتفاليا بالمناسبة، وعاونه لفيف من الاباء والكهنة.
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