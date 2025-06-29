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لبنان

ذخائر القديسة تريز في دير القمر

Lebanon 24
29-06-2025 | 11:06
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وصلت ذخائر القديسة "تريز الطفل يسوع"، اليوم الاحد، إلى دير القمر، وسط أجواء عابقة بالصلاة والخشوع والإيمان.
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وجاب موكب مهيب الشارع الرئيسي للبلدة وصولا الى كنيسة سيدة التلة، حيث ترأس رئيس رعية دير القمر المارونية الاب جوزيف ابي عون قداسا احتفاليا بالمناسبة، وعاونه لفيف من الاباء والكهنة.
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