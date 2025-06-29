في عكار.. خطف بقوة السلاح هذه تفاصيله

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أقدم ثلاثة أشخاص أحدهم من آل "ك" واثنان من آل "غ" على خطف المواطن طالب جهينة في بلدة تلحميرة – بعد الاعتداء عليه وعلى أسرته بالضرب داخل منزله.الخاطفون اقتادوه ، فيما سارعت زوجته إلى تقديم بلاغ رسمي في مخفر العبودية.الحادثة أثارت الذعر في البلدة نتيجة الظهور المسلح المفاجئ، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الخطف ناتج عن خلاف سابق بين الضحية وأحد الخاطفين.وقد تم تحرير المخطوف بعد فترة، وتبين أنه تعرض للاعتداء الجسدي واللفظي كما يُعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، بحسب ما افادت مندوبة " ".