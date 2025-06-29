ورقة "السلاح" رهن حسابات "حزب الله"

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كتب حيدر في" النهار": بينما لم يحسم ردّه على كل ما تطلبه في ما يتعلق بإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل، قُدمت اقتراحات تنص على أن يسير ملف تسليم سلاح " " تدريجياً بالتوازي مع الانسحاب . بيد أن ما يطرحه لبنان حول السلاح لا يبدو أنه كافٍ بالنسبة للأميركيين، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية- التي أظهرت أن لا قدرة لمحور الممانعة على تحريك الجبهات المساندة، خصوصاً "حزب الله" من لبنان. ولذا تفيد المعلومات أن لن يتمكن من إقرار صيغة الرد في ورقة موحدة، قبل الزيارة المرتقبة لبرّاك، وقد يتم الاستعاضة عنها بإبلاغه موقفاً مبدئياً كالتزام من الدولة في مسألة السلاح مع التعهد باتخاذ إجراءات لسحبه.وتشير المعلومات إلى أن "حزب الله" يرفض تسليم أوراقه في ورقة رسمية ينقلها برّاك إلى وسوريا، وهو ينطلق من اعتبار أن السلاح هو لمواجهة الاعتداءات ، ولا يمكن تسليمه خارج جنوب الليطاني. ومع أن إسرائيل تخرق الاتفاق وتستمر بتنفيذ اغتيالات وشن غارات حربية على الخط الفاصل شمال الليطاني، بذريعة أن الحزب يعيد بناء مواقعه العسكرية، فإن "حزب الله" يناور في مسألة سلاحه ووظيفته، وهو غير قادر على التحرك، لكنه يجاهر بأنه يمتلك القوة القادرة على المواجهة، ما يزيد في إضعاف الدولة، وأيضاً يمنح إسرائيل ذرائع للاستمرار بهجماتها.والواقع أنه ما لم يتمكن لبنان من حسم ملف السلاح والإصلاح المالي والعلاقة مع ، وما لم يخرج موقفه موحداً حول حصرية السلاح، فإن المرحلة المقبلة ستكون خطيرة على لبنان، إذ سيبقى الجنوب مسرحاً لعمليات إسرائيلية متتالية، قد تنعكس سلباً على التجديد للقوات الدولية "اليونيفيل". ولذا يتوقع وفق مصادر ديبلوماسية أن تشتد الضغوط الأميركية بعد زيارة برّاك الثانية إلى ، علماً أنه لم يحدد في زيارته السابقة مهلة زمنية للبنان، لكن الأمور قد تذهب بعيداً بطلب أجندة محددة ليس بضرورة نزع السلاح فحسب، إنما لدفع لبنان إلى خطوات عملية نحو التفاوض مع إسرائيل، إضافة إلى التواصل مع النظام في سوريا لضبط الحدود. ويبدو أن واشنطن، تسعى إلى إعادة ترتيب اوضاع المنطقة بمعزل عن ، إذ تقول المصادر أن الهدف المقبل هو ربط المسار اللبناني بالسوري، خصوصاً بعد إضعاف النفوذ ، وصولاً إلى إنهائه في لبنان. وهنا وجهة نظر تقول إن أميركا تسعى إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا على خط متوازٍ. لكن حتى الآن، لم يظهر أي ضغط أميركي جدي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها أو الضغط لانسحابها من النقاط المحتلة، ويبدو أن ذلك مشروط بإنهاء ملف السلاح ونزعه نهائياً بموقف لبناني رسمي يلتزم هذه الوجهة.