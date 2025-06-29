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كتب غاصب المختار في" اللواء": انهمك بإعداد الردّ الرسمي على مقترحات الموفد الرئاسي طوم برّاك . وحسب المعلومات من مصادر رسمية متابعة عن قرب للموضوع، فقد أعدّ الرئيسان عون وسلام ردّيهما وملاحظاتهما المستندة الى مواقفهما الثابتة الواردة في خطاب القسم وفي البيان الوزاري ووفق نصوص اتفاق وقف إطلاق النار التي لم يلتزم بها ، والواردة أيضاً في لقاءاتهما مع الوفود وفي المنتديات العربية والدولية. لكنهما بإنتظار إنجاز رد ليكون الرد الرئاسي اللبناني الرسمي موحّداً، وعبره ردّ ، لا سيما حول شروط ورؤية لبنان لظروف حصرية السلاح والانسحاب ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق مسار إعادة إعمار ما هدّمه الاحتلال خلال الحرب، أما مسائل الإصلاح والعلاقات مع وتحديد الحدود معها فهي مطالب لبنانية للإنتهاء من الأزمات القائمة، وقد باشر لبنان بتحقيقها وينتظر من سوريا خطوات في هذا المجال.أضافت معلومات ان لبنان يطلب في ردّه ضمانات أميركية ودولية بأن يلتزم الاحتلال بالكامل بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة وإطلاق سرح الأسرى وإطلاق مسار ليعود الجنوبيون الى قراهم.وأكدت مصادر رسمية عبر تسريبات إعلامية، ما تردد عن أن الرد ورقة برّاك يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة وليس دفعة واحدة ومع ضمانات موثوقة بأن تنفذ المطلوب منها، خلافاً لما طرحه الموفد الأميركي، الذي يستعجل الخطوة الأولى المطلوبة من لبنان بسحب سلاح فورا وبشكل كامل من كل الجنوب ومناطق أخرى تحت نفوذ حزب الله كالبقاع وليس من جنوبي فقط، كمدخل أميركي للضغط الولايات على الكيان المحتل للإنسحاب من الجنوب.وأضافت المصادر: ان التعديلات والمقترحات تقترح تلازم الخطوات بدءاً بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح حزب الله، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب ليبدأ حزب الله عملية تسليم سلاحه من شمال كخطوة ثالثة تتلازم مع الإنسحاب الإسرائيلي الكامل.