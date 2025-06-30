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لبنان

بالصور: أعمال تخريب تطال مقابر إحدى البلدات في الضنية.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:09
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أقدم مجهولون فجر اليوم الإثنين على أعمال تخريب في مقابر بلدة حقل العزيمة في قضاء - الضنية ما أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ووفقاً لمصادر محلية فقد طالت أعمال التخريب عدداً من القبور من دون معرفة الأسباب أو الجهة المسؤولة حتى اللحظة.
 
 
 
 
 
 
 
وقد طالبت فعاليات البلدة الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم. 
 
ولاحقا أكدت مصادر محلية لـ "لبنان 24" أن الفاعلين هما شخصان من أبناء البلدة يعانيان من اضطرابات عقلية، ولا خلفيات طائفية وراء الحادثة.

وقد باشرت القوى الأمنية التحقيقات.
 
 
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