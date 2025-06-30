Advertisement

لبنان

جمعيّة AIA: ندعو الدولة اللبنانيّة إلى تطبيق القانون وحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسَّير

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1384577-638868760890781587.jpg
Doc-P-1384577-638868760890781587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتوجَّه جمعيَّة AIA، التي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان، بدعوةٍ ملحَّةٍ إلى السلطات المعنيَّة في الدولة اللبنانيَّة، وخاصَّة المديريَّة العامَّة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتِّجارة، لتطبيق المادَّة 348 من قانون السَّير اللبناني التي تحظُر استيراد المركبات الآليَّة غير الصالحة للسَّير (كالمركبات المصدوُمة) كما تحظر استيراد أنصاف المركبات (سواء مقدِّماتها أو خلفيَّاتها).
Advertisement

إنَّ عددًا من المركبات التي يتمُّ استيرادها إلى لبنان قد تعرَّض قسمٌ كبيرٌ منها قبل استيرادها إلى حوادث كبيرة مثل الصدم أو الغرق، ممَّا يُحظّر استيرادها كونها تُشكِّل خطرًا على السَّلامة العامَّة وعلى حقوق وسلامة المستهلك.

في الإطار نفسه، تدعو جمعيَّة AIA إلى التقيُّد التامِّ بمضمون القانون المذكور، والذي ينصُّ على ضرورة الكشف الدقيق على كلِّ المركبات قبل إدخالها إلى لبنان، وتُذكِّر أنَّه ريثما يتمُّ إنشاء مراكز معاينة ميكانيكيَّة خاصَّة للتحقُّق من مطابقة المركبات للمواصفات في جميع المنافذ البحريَّة والبريَّة، فعلى كلِّ المستوردين إبراز رخصة سير المركبة المستوردة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكيَّة من بلد التصدير لا يتعدَّى تاريخها شهرين قبل تاريخ الشحن الفعلي لتُؤكِّد على صلاحيَّتها للسَّير.
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: البرلمان الإسباني صوت بأغلبية ساحقة لصالح قانون يحظر بيع السلاح لإسرائيل
lebanon 24
30/06/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تدعو السكان إلى حذف تطبيق "واتساب" بذريعة جمعه معلومات لصالح إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/06/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يضبط مخزونًا من الأدوية غير الصالحة ويوقف متورطين سوريَّين
lebanon 24
30/06/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى استقبلت وفدا من جمعية "سطوح بيروت"
lebanon 24
30/06/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-30
04:02 | 2025-06-30
05:33 | 2025-06-30
05:31 | 2025-06-30
05:18 | 2025-06-30
05:11 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24