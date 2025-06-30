جمعيّة AIA: ندعو الدولة اللبنانيّة إلى تطبيق القانون وحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسَّير

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لبنان
جمعيّة AIA: ندعو الدولة اللبنانيّة إلى تطبيق القانون وحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسَّير
Lebanon 24
30-06-2025
|
03:27
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تتوجَّه جمعيَّة AIA، التي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في
لبنان
، بدعوةٍ ملحَّةٍ إلى السلطات المعنيَّة في الدولة اللبنانيَّة، وخاصَّة المديريَّة العامَّة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتِّجارة، لتطبيق المادَّة 348 من قانون السَّير اللبناني التي تحظُر استيراد المركبات الآليَّة غير الصالحة للسَّير (كالمركبات المصدوُمة) كما تحظر استيراد أنصاف المركبات (سواء مقدِّماتها أو خلفيَّاتها).
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إنَّ عددًا من المركبات التي يتمُّ استيرادها إلى لبنان قد تعرَّض قسمٌ كبيرٌ منها قبل استيرادها إلى حوادث كبيرة مثل الصدم أو الغرق، ممَّا يُحظّر استيرادها كونها تُشكِّل خطرًا على السَّلامة العامَّة وعلى حقوق وسلامة المستهلك.
في الإطار نفسه، تدعو جمعيَّة AIA إلى التقيُّد التامِّ بمضمون القانون المذكور، والذي ينصُّ على ضرورة الكشف الدقيق على كلِّ المركبات قبل إدخالها إلى لبنان، وتُذكِّر أنَّه ريثما يتمُّ إنشاء مراكز معاينة ميكانيكيَّة خاصَّة للتحقُّق من مطابقة المركبات للمواصفات في جميع المنافذ البحريَّة والبريَّة، فعلى كلِّ المستوردين إبراز رخصة سير المركبة المستوردة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكيَّة من بلد التصدير لا يتعدَّى تاريخها شهرين قبل تاريخ الشحن الفعلي لتُؤكِّد على صلاحيَّتها للسَّير.
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