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لبنان
رجّي أكد لقائد "اليونيفيل" تمسك لبنان بتجديد ولايتها
Lebanon 24
30-06-2025
|
04:34
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استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، قائد بعثة
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
"اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباجنارا في زيارة تعارف، وذلك بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو
لاثارو
.
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وتم تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في
جنوب لبنان
وعلى تمسّك الأخير بتجديد ولايتها.
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