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لبنان

رجّي أكد لقائد "اليونيفيل" تمسك لبنان بتجديد ولايتها

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:34
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، قائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباجنارا في زيارة تعارف، وذلك بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو لاثارو
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وتم تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في جنوب لبنان وعلى تمسّك الأخير بتجديد ولايتها.
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