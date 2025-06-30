رجّي أكد لقائد "اليونيفيل" تمسك لبنان بتجديد ولايتها

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي، قائد بعثة الموقتة في "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباجنارا في زيارة تعارف، وذلك بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو .وتم تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في وعلى تمسّك الأخير بتجديد ولايتها.