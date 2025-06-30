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لبنان

بري يرد على عقيص: "ما تهددني"

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:58
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رد الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة على النائب جورج عقيص بشأن عريضة موقعة من أكثر 65 نائباً والتهديد بالانسحاب من الجلسة قائلا: "العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول". 
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وتابع بري: "ما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد". 
 
وانطلقت قبل ظهر اليوم الإثنين جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها قانون الانتخابات.
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