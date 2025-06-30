بري يرد على عقيص: "ما تهددني"

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وانطلقت قبل ظهر اليوم الإثنين جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها .

رد خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في على النائب بشأن عريضة موقعة من أكثر 65 نائباً والتهديد بالانسحاب من الجلسة قائلا: "العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول".وتابع : "ما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد".