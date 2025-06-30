Advertisement

لبنان

عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1384647-638868825442615599.png
Doc-P-1384647-638868825442615599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، إنّ "إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع لبنان وسوريا".
Advertisement
 
 
وأضاف ساعر: "نُريد أنّ نحظى بعلاقات جيّدة مع الدول المجاورة".
 
 
وتابع: "لن نقبل بشروط "حماس"، وسنستخدم القوّة إذا لم نتوصّل إلى اتّفاق في غزة".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
lebanon 24
30/06/2025 14:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعلته إسرائيل قرب لبنان.. آخر خبر
lebanon 24
30/06/2025 14:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
lebanon 24
30/06/2025 14:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر بيان.. هذا ما أعلنته "غوغل"
lebanon 24
30/06/2025 14:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-06-30
07:33 | 2025-06-30
07:31 | 2025-06-30
07:22 | 2025-06-30
07:18 | 2025-06-30
07:09 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24