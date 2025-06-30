عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ

قال ، إنّ " مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع وسوريا".

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وأضاف ساعر: "نُريد أنّ نحظى بعلاقات جيّدة مع الدول المجاورة".

وتابع: "لن نقبل بشروط " "، وسنستخدم القوّة إذا لم نتوصّل إلى اتّفاق في غزة".