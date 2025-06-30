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لبنان

مجلس النواب أقر تعديل والغاء مواد في قانون موازنة 2025

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:31
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اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥).
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