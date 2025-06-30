المطران تابت: من حق المغترب أن يشارك في انتخاب نوابه الـ128

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أعلن راعي في المطران بول – أن العدد الأكبر من لبنانيي الانتشار في كندا وفي غيرها من دول الانتشار يرفض رفضًا قاطعًا أن يُحرم المغترب اللبناني، الذي له الحقوق ذاتها وعليه الواجبات نفسها تجاه وطنه الأمّ، من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية ، وأن يكون له الحقّ الكامل، مثله مثل أي لبناني مقيم، في أن يختار نوابه الـ 128، بكل حرية وديمقراطية، وألا يكون هذا الموضوع مادة خلافية لبنانية – لبنانية على خلفيات سياسية تناقض روحية مقدمة ، ووفق مصالح حزبية ضيقة.وأكد المطران أن المغتربين بأغلبيتهم الساحقة في كندا، وبالتنسيق مع ابرشيات الاغتراب الاحرى، في صدد تنظيم تحرّك ضاغط على هيئة لإدراج اقتراح القانون المكرر المعجّل على أول جلسة تشريعية لتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب الحالي، بما يضمن لهم الحرية المطلقة لاختيار نوابهم الـ 128 كما حصل في انتخابات العام 2022، حيث كان للمشاركة الاغترابية في العملية التأثير الكبير في تكريس مبدأي الحرية والديمقراطية بكل معانيهما الحضارية.