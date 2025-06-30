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لبنان

المطران تابت: من حق المغترب أن يشارك في انتخاب نوابه الـ128

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:38
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أعلن راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت أن العدد الأكبر من لبنانيي الانتشار في كندا وفي غيرها من دول الانتشار يرفض رفضًا قاطعًا أن يُحرم المغترب اللبناني، الذي له الحقوق ذاتها وعليه الواجبات نفسها تجاه وطنه الأمّ، من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية اللبنانية، وأن يكون له الحقّ الكامل، مثله مثل أي لبناني مقيم، في أن يختار نوابه الـ 128، بكل حرية وديمقراطية، وألا يكون هذا الموضوع مادة خلافية لبنانية – لبنانية على خلفيات سياسية تناقض روحية مقدمة الدستور، ووفق مصالح حزبية ضيقة.
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وأكد المطران تابت أن المغتربين بأغلبيتهم الساحقة في كندا، وبالتنسيق مع ابرشيات الاغتراب الاحرى،  في صدد تنظيم تحرّك ضاغط على هيئة مكتب مجلس النواب لإدراج اقتراح القانون المكرر المعجّل على أول جلسة تشريعية لتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب الحالي، بما يضمن لهم الحرية المطلقة لاختيار نوابهم الـ 128 كما حصل في انتخابات العام 2022، حيث كان للمشاركة الاغترابية في العملية الانتخابية التأثير الكبير في تكريس مبدأي الحرية والديمقراطية بكل معانيهما الحضارية.
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