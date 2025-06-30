توعّدوا بالتصعيد.. اعتصام لتجار صيدا رفضاً لقانون الإيجارات التجارية

نفّذ أصحاب المحال التجارية في وضواحيها اعتصاماً في احتجاجاً على التجارية، بالتزامن مع انعقاد والعدل في المجلس النيابي.

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وأقفل المعتصمون محالهم وقطعوا المسرب للساحة لبعض الوقت، رافعين شعار "بيكفي مناورات، والخلو مش استحلال"، ومطالبين بإعادة النظر في القانون الذي وصفوه بـ"المجحف" والذي يهدد آلاف المؤسسات بالإخلاء والتعويض غير العادل.



رئيس شدد على أن القانون أُقر دون دراسة كافية ودون إشراك المعنيين، معتبراً أن تعديله يخدم " العقارات" ويظلم التجار الذين دفعوا خلوات مرتفعة وتحملوا أعباء الأزمة الاقتصادية.

بدورهم، أكد عدد من التجار أن النواب لم يطّلعوا على تفاصيل القانون قبل التصويت عليه، متوعدين بخطوات تصعيدية إذا لم يُعد النظر بالقانون وتعديله بما ينصفهم.















