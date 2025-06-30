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لبنان

العلامة الخطيب: الصراع بين الحق والباطل مستمر وعلينا الاعتماد على قوة شعبنا

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:56
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أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال كلمته في المجلس العاشورائي في "ثانوية البتول"، أن واقعة كربلاء تجسد الصراع الأزلي بين الحق والباطل، مشدداً على أن هذا الصراع لا يحتمل المساومة، لأنه وجودي في المبادئ والأهداف والوسائل.
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واعتبر الخطيب أن الإمام الحسين جسّد نموذجاً نقيًّا للانسجام بين الهدف النبيل والوسيلة الشريفة، خلافاً للسلطة الأموية التي استخدمت كل الوسائل القذرة لتثبيت سلطتها. ورفض المقولة الميكافيلية بأن الغاية تبرر الوسيلة، معتبراً أن الحق لا ينتصر بوسائل باطلة.

وفي مواقف سياسية لافتة، دعا الخطيب الدولة اللبنانية إلى التماهي مع إرادة شعبها في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، مشدداً على أهمية الصلابة في اتخاذ القرار، والاستناد إلى قوة المقاومة التي أجبرت العدو على التراجع.

وختم بالتشديد على أن من ينتصر حقاً هو من يلتزم بقيم كربلاء وعاشوراء، داعياً إلى استخلاص العبر من هذه الثورة التي ما زالت تلهم الأحرار وتكشف زيف الطغاة.
 
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