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لبنان

بهية الحريري: التعليم كان وسيبقى مشروعًا وطنيًا لمؤسسة الحريري

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:22
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احتفلت ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا بتخريج الدفعة 22 من طلاب الصف التاسع الأساسي تحت شعار "الإصرار والتحدي – 2025"، برعاية النائبة السابقة بهية الحريري، وحضور تربوي وبلدي واجتماعي واسع.
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تخلل الحفل كلمات مؤثرة ألقاها الخريجون بثلاث لغات، عبّروا فيها عن اعتزازهم بمسيرتهم التعليمية وامتنانهم لإدارتهم ومعلميهم وأهاليهم، وجرى عرض فيلم وثائقي عن الثانوية.

في كلمته، عرض مدير الثانوية الدكتور أسامة الأرناؤوط لمسيرة المدرسة وإنجازاتها خلال 30 عاماً، مؤكدًا أنها ليست مجرد مؤسسة تعليمية بل منبر للابتكار والانفتاح على المستقبل. وشكر الأهل والمعلمين والإدارة، داعياً الخريجين لمواصلة التميز.

من جهتها، شددت الحريري على أن التعليم كان وسيبقى مشروعًا وطنيًا لمؤسسة الحريري، مشيدة بصمود الإدارة والهيئة التعليمية في وجه الأزمات. واعتبرت أن النجاح المحقق رغم الصعوبات هو ثمرة الشراكة بين المدرسة والأهل والمؤسسة.
 
وقالت:" التعليم إحياء لطاقات الأجيال، والسبيل الوحيد لمواكبة العالم السريع التقدم والإبتكار، وهو الواجب الأول في الحياة منذ أن كان الانسان، وهو السلام والأمان، وهو الأخوة والزمالة والشراكة في العلم والعمل والحياة، وهو الأوطان والدول والمجتمعات، التعليم هو العدالة وحقوق الإنسان".

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والمنح على المتفوقين، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بعزيمة دفعة وُلدت من رحم التحديات، ومصممة على صناعة مستقبلها بإرادة لا تلين.
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