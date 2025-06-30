قبل استيفاء الأصول القانونية.. ملف "ستارلينك" لن يُرفع إلى مجلس الوزراء

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أكّد لوزير الاتّصالات في رد على ما يتم تداوله في بعض ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الوزير الحاج لا يرفع عادةً إلى مقام أية معاملة أو مشروع قرار أو مشروع مرسوم قبل استشارة الدوائر القانونية المعنية، حرصاً منه على احترام الأصول القانونية وتفادياً لأي خلل في الشكل أو المضمون.وبالتالي، فإن ملف "ستارلينك" لن يكون استثناءً عن هذا النهج.