الجوزو: هناك متابعة لملف الوقف ووعود بانجازات قريبة

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بعد قص شريط الافتتاح، اقيم احتفال خطابي، استهل بتلاوة أيات من القرآن من الشيخ مصطفى العقلة. إفتتحت خلية وقاعة الراحل محمد مرشد يونس، بدعوة من لجنة " محمد الراس" في سبلين، بجهود ابناء سبلين المقيمين والمغتربين وأهل البر والإحسان، برعاية مفتي الشيخ علي الحوز ممثلا بقاضي هاني الجوزو، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور ممثلا بوكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ميلاربعد قص شريط الافتتاح، اقيم احتفال خطابي، استهل بتلاوة أيات من القرآن من الشيخ مصطفى العقلة.

ثم تحدث رئيس لجنة وامام البلدة الشيخ عدنان شلاق، فأشار الى ان "افتتاح قاعة الخلية يتزامن مع مطلع العام الهجري"، ولفت الى ان "حجر الأساس لهذا الصرح وضع في العام 1961، بمواكبة من دار الفتوى ، ورعاية مفتي جبل الشيخ محمد علي الجوزو، وبمكرمة من النائب كمال جنبلاط وحضور رئيس الوزراء آنذاك وأبناء الاقليم، وخلصت النوايا واثمرت الجهود وتضافرت القوى وتوج عمل الآباء بهمة الأبناء".



ثم ألقى الشيخ محمد هاني الجوزو كلمة راعي الاحتفال، قال فيها: "نلتقي اليوم في مناسبة مباركة افتتاح خلية مسجد سبلين، هذه البلدة المميزة الوادعة الجميلة بأهلها وموقعها الجغرافي وهي بوابة الاقليم. فعندما نلتقي في هذا اللقاء المبارك تحفنا السعادة وهذه الخلية هي تعتصم بحبل من خلال الله لتجمعنا على محبة الله وخدمة الإنسان والمجتمع. هذه الخلية لها دور كبير في تنمية التواصل والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والتشتت".



اضاف: "نحن اليوم نحتاج لان نفرح ونجتمع ونحيي المناسبات الخيرة في النواحي الإجتماعية والثقافية والتربوية، وان نجدد المكان الذي نلتقي فيه على خدمة بلدنا ومنطقتنا. هذا المكان هو مساحة لقاء واجتماع والمحبة والتفاعل واقامة الدورات".



ورأى أن "افتتاح هذه القاعة، انجاز كبير وعمل حضاري يليق بسبلين واهلها، ولا بد ان نكون في مؤسساتنا على هذا المستوى من الرقي، لانها صورة لحضارة مجتمعنا ورقينا وتقدمنا. واجبنا ان نتعاون وان نلتقي وان نعمل ونبذل ما نستطيع، خصوصا في هذا الزمن، حيث السرعة هي الطاغية. هذه الخلية لا بد ان تكون مكانا يجتمع فيه الشباب والشابات حتى نعيد غرس قيمنا واخلاقنا وتراثنا والتي تربينا عليها في الجيل الجديد".



ولفت الى انه "من أهم الإنجازات التي أقامها النبي بعد الهجرة، هي انه أقام المسجد، والأمر الثاني هو المؤاخاة الإنسانية بين المهاجرين والأنصار، فجمع مجتمعين مختلفين وجعلهما مجتمعا واحدا"، وشدد على ان "هذا الإنجاز خلفه رجال وأخوات قدموا وبذلوا، وعلماء اعطوا من وقتهم ليحافظوا لأهل سبلين على هذه الروحية، لذا لكل من ضحى، بارك الله جهودكم".



وأكد الجوزو أن "هناك متابعة لملف الوقف ووعود بانجازات قريبة، على ان يكون مباركا لأهل سبلين ويقيموا عليه مؤسسة راقية على مستوى هذا الإنجاز". (الوكالة الوطنية للإعلام)