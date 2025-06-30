الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب يصعّد: هذه السلطة مفروضة ومؤقتة!

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عقد لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة دورية في ، أصدر في ختامها بياناً دعا فيه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان المتواصل على الجنوب، مستنكراً "الغياب المشبوه" للدولة عن واجبها في حماية السيادة والناس.ووجه الاتحاد تحية إلى عائلات ، منتقداً ما صمت المسؤولين تجاه ما يحدث، وداعياً إلى تحرّك فوري يشمل رفع دعاوى في ، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف إطلاق النار، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية لكشف جرائم العدو.وفي الشأن المعيشي، اعتبر الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطة "لا يلبّي أبسط حاجات العيش"، مطالباً برفعه إلى ما يعادل ألف دولار، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، ومتهماً السلطة بـ"الارتهان لمصالح كبار الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة".ووصف المجتمعون بأنها "مفروضة ومؤقتة"، داعين إلى قيام دولة العدالة الاجتماعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)