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لبنان

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب يصعّد: هذه السلطة مفروضة ومؤقتة!

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:44
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عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة دورية في النبطية، أصدر في ختامها بياناً دعا فيه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، مستنكراً "الغياب المشبوه" للدولة عن واجبها في حماية السيادة والناس.
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ووجه الاتحاد تحية إلى عائلات الشهداء، منتقداً ما صمت المسؤولين تجاه ما يحدث، وداعياً إلى تحرّك دبلوماسي فوري يشمل رفع دعاوى في مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف إطلاق النار، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية لكشف جرائم العدو.

وفي الشأن المعيشي، اعتبر الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطة "لا يلبّي أبسط حاجات العيش"، مطالباً برفعه إلى ما يعادل ألف دولار، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، ومتهماً السلطة بـ"الارتهان لمصالح كبار الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة".

ووصف المجتمعون السلطة الحالية بأنها "مفروضة ومؤقتة"، داعين إلى قيام دولة العدالة الاجتماعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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