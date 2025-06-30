تدابير سير على جسر الفيدار.. إليكم التفاصيل

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أعلن في وزارة الأشغال، في بيان، انه "في إطار خطة لتأهيل االطرق وصيانة الجسور على امتداد الأراضي ، تُباشر إحدى الشركات المتعهّدة، اعتبارا من مساء الإثنين 30 حزيران 2025، تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فاصل التمدد و الانكماش على جسر - المسلك .وتجري الأعمال يوميًا من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الخامسة فجرًا، مما يستدعي تحويل السير البحرية بين مستيتا وجبيل، في الاتجاه المؤدي إلى خلال فترة الأشغال.وإذ تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل، فإنها تشدد على ضرورة الالتزام بإرشادات ولافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حرصًا على السلامة العامة وتفاديًا لأي ازدحام مروري".