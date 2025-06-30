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لبنان

تدابير سير على جسر الفيدار.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:12
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال، في بيان، انه "في إطار خطة وزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل االطرق وصيانة الجسور على امتداد الأراضي اللبنانية، تُباشر إحدى الشركات المتعهّدة، اعتبارا من مساء الإثنين 30 حزيران 2025، تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فاصل التمدد و الانكماش على جسر الفيدار - المسلك الغربي
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وتجري الأعمال يوميًا من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الخامسة فجرًا، مما يستدعي تحويل السير على الطريق البحرية بين مستيتا وجبيل، في الاتجاه المؤدي إلى بيروت خلال فترة الأشغال.

وإذ تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل، فإنها تشدد على ضرورة الالتزام بإرشادات قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حرصًا على السلامة العامة وتفاديًا لأي ازدحام مروري".
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