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لبنان

أبي المنى يدعو إلى مؤتمر للأخوة الإنسانية: نحو لبنان جديد

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:33
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفياً برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، منوها بالخطوات التي يقوم بها مجلس الوزارة والآيلة لتفعيل الادارات العامة للدولة والنهوض بالمؤسسات. 
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واستقبل الشيخ أبي المنى في منزله في شانيه عددا من الوفود والشخصيات، من بينها وفد ضم: البروفسور الدكتور سليم الضاهر والدكتور فيصل مكارم والدكتور كمال حماد والاستاذ منير محمود، للبحث في سبل تعزيز المبادرات والفاعليات، الهادفة لتحقيق ونشر ثقافة الأخوّة الانسانية، بالتعاون مع مشيخة العقل والرئاسات الروحية في لبنان، والتي تتلاقى في جوهرها مع مشروع الشراكة الروحية الوطنية كمظلة واقية للاصلاح والانقاذ، التي طرحها شيخ العقل اخيراً.

وقدم البروفسور الضاهر للشيخ أبي المنى كتابه الجديد "الشيخ عبد الرزاق الزعبي مؤذن الجامع الكبير في عكار العتيقة"، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط منطقة الجبل بعكار، والى فكرة عقد مؤتمر حول "الاخوة الانسانية في المسيحية والاسلام – نحو لبنان الجديد". 

وبارك الشيخ أبي المنى "تضافر جهود جميع الفاعليات لتحقيق عقد مثل هذا المؤتمر".

 كما استقبل المشايخ: محمود فرج ووليد الجردي ونزار ابو غنام، للتشاور معه بمواضيع متصلة بجمعية السيد الامير عبدالله التنوخي (ق) الاجتماعية. ووفدا من "جمعية الهمم المتحدة" برئاسة الشيخ حسيب الخشن، لاطلاعه على واقع الجمعية ونشاطاتها وطلب الرعاية لها، كي تتمكن من القيام بمهامها والمساعدة في اطفاء الحرائق والتصدّي للكوارث. واستقبل ايضاً رئيس مكتب الأمن العام في بيت الدين الرائد واصف خطار، بحضور الشيخين خليل الصيفي وكمال أبي المنى. 

وشارك شيخ العقل في لقاء ديني موسع جرى في عرمون، حيث زار اولاً خلوة البلدة بحضور جمع من المشايخ وفي مقدمتهم الشيخان الجليلان ابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم، كما زار مزار المرحوم الشيخ محمد سعد الدين ابو غنام وابنه الشيخ محمود ابو غنام، ومنازل عدد من مشايخ البلدة، ثم كان إحياء سهرة دينية مباركة في دارة الشيخ نبيل الحلبي الأثرية.

وفي وقت لاحق زار والشيخ مكارم وبعض المشايخ سائس مجلس رويسة البلوط الشيخ فؤاد زيدان.
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