أبي المنى يدعو إلى مؤتمر للأخوة الإنسانية: نحو لبنان جديد

Advertisement

واستقبل الشيخ أبي المنى في منزله في شانيه عددا من الوفود والشخصيات، من بينها وفد ضم: البروفسور الدكتور سليم الضاهر والدكتور فيصل مكارم والدكتور كمال حماد والاستاذ منير محمود، للبحث في سبل تعزيز المبادرات والفاعليات، الهادفة لتحقيق ونشر ثقافة الأخوّة الانسانية، بالتعاون مع مشيخة العقل والرئاسات الروحية في ، والتي تتلاقى في جوهرها مع مشروع الشراكة الروحية الوطنية كمظلة واقية للاصلاح والانقاذ، التي طرحها شيخ العقل اخيراً.وقدم البروفسور الضاهر للشيخ أبي المنى كتابه الجديد " الرزاق الزعبي مؤذن الجامع الكبير في العتيقة"، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط منطقة الجبل بعكار، والى فكرة عقد مؤتمر حول "الاخوة الانسانية في والاسلام – نحو لبنان الجديد".وبارك الشيخ أبي المنى "تضافر جهود جميع الفاعليات لتحقيق عقد مثل هذا المؤتمر".كما استقبل المشايخ: محمود فرج ووليد الجردي ونزار ابو غنام، للتشاور معه بمواضيع متصلة بجمعية السيد الامير عبدالله التنوخي (ق) الاجتماعية. ووفدا من "جمعية الهمم المتحدة" برئاسة الشيخ حسيب الخشن، لاطلاعه على واقع الجمعية ونشاطاتها وطلب الرعاية لها، كي تتمكن من القيام بمهامها والمساعدة في اطفاء الحرائق والتصدّي للكوارث. واستقبل ايضاً في بيت الدين الرائد واصف خطار، بحضور الشيخين خليل الصيفي وكمال أبي المنى.وشارك شيخ العقل في لقاء ديني موسع جرى في عرمون، حيث زار اولاً خلوة البلدة بحضور جمع من المشايخ وفي مقدمتهم الشيخان الجليلان ابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم، كما زار مزار المرحوم سعد الدين ابو غنام وابنه الشيخ محمود ابو غنام، ومنازل عدد من مشايخ البلدة، ثم كان إحياء سهرة دينية مباركة في دارة الشيخ نبيل الحلبي الأثرية.وفي وقت لاحق زار والشيخ مكارم وبعض المشايخ سائس مجلس رويسة البلوط الشيخ زيدان.