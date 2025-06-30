Advertisement

لبنان

ناصر الدين: نسعى لتأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:04
A-
A+

Doc-P-1384884-638869073536514060.jpg
Doc-P-1384884-638869073536514060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة الصحة العامة - برنامج ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية – البرنامج الوطني لليقظة الدوائية "دليل الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية في لبنان" برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مما يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير نظام اليقظة الدوائية في لبنان، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويُسهم في تعزيز سلامة المرضى ضمن النظام الصحي الوطني، خصوصًا أن قيمة اليقظة الدوائية تكمن في أنها تشكل ضمانة بأن العلاجات التي يتلقاها المرضى ليست فقط مفيدة بل خالية من المخاطر التي يمكن تفاديها.
Advertisement

وهو يُعد أول دليل وطني لليقظة الدوائية في لبنان، مُنظَّم على شكل وحدات، ومبني على أطر مرجعية دولية وإقليمية رائدة، بما في ذلك دليل الاتحاد الأوروبي ودليل الدول العربية للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية.

وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "إطلاق الدليل اللبناني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية، يعكس الإلتزام المشترك بحماية صحة اللبنانيين".

وأوضح أن "وزارة الصحة العامة تضطلع بمسؤولية كبيرة لتأمين الدواء وتنظيم القطاع وضمان جودته. وقال إن المرحلة الأخيرة حفلت بأخبار عن دواء مزور ومهرّب وغير مضمون الجودة، وفي مرحلة سابقة كان الكلام على نقص في سوق الدواء"، وقال: "بقدر ما يجب أن تكون مسؤولية الوزارة تأمين الدواء للجميع، بقدر ما يجب العمل على تأمين جودته وفعاليته. وهنا تكمن أهمية الدليل الوطني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية".

واشار الى انه "منذ تبوئه الوزارة أخذ على عاتقه عنوانين أساسيين: الإستشفاء والدواء. وهما عنوانان استراتيجيان يجب ألا يقتصرا على وزارة الصحة العامة فحسب، بل أن يكونا من ضمن الإهتمامات الوطنية، ولذلك تأتي الشراكة بين وزارة الصحة العامة والجامعات والنقابات ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. فهذه الشراكة بين الجهات الفاعلة تؤدي إلى تظهير نتائج جيدة وما نراه اليوم من دليل وطني هو نتاج الشراكات والعمل الدؤوب في السنوات القليلة الماضية".

وقال: "إن إطلاق الدليل اليوم يؤكد التزام الوزارة أمام المواطنين، بأنها لن تكتفي فقط بتأمين الدواء وعدم انقطاعه من السوق، كما لن تكتفي بتوسيع البروتوكولات العلاجية، إنما تسعى لأن تؤمن لهم الحماية من أي سلبيات للدواء وذلك من خلال ضمان الجودة. وأكد أن وزارة الصحة العامة ستقوم بالدور الواجب عليها في هذا المجال بالشراكة الشفافة والواضحة".

وتناول ناصر الدين موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مشيرًا إلى أن "مجلس شورى الدولة يدرس المشروع من الناحية القانونية قبل إعادتها إلى وزارة الصحة العامة لتقوم بإحالته إلى مجلس الوزراء في خلال أسبوعين تقريبًا، وذلك بالموازاة مع موضوع المختبر المركزي الذي سيعود له فحص الدواء والتأكد من جودته والذي تعدّ له الوزارة".

كما أشار إلى "التحضير لحملة إعلامية لتوعية المواطن حول جودة الدواء مع عدد من الشركاء المحليين، بحيث يتم تسليط الضوء على عدم استخدام الدواء جزافًا ومن دون تدقيق بجودته ومرجعيته التي يجب أن تكون وزارة الصحة العامة حصرًا".

وختم مؤكدًا أن "كل الجهود تصب في هدف واحد هو تأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة". (الوكالة الوطنية)

مواضيع ذات صلة
مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء
lebanon 24
30/06/2025 22:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء
lebanon 24
30/06/2025 22:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث وناصر الدين في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء
lebanon 24
30/06/2025 22:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيسكو" نوّهت بتقرير التقييم الدوري لمحمية جبل موسى: ملهم وعالي الجودة
lebanon 24
30/06/2025 22:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
15:04 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24