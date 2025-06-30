Advertisement

لبنان

"رداً على بعض النواب".. تصريح لوزير الداخلية

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1384912-638869110911561773.jpg
Doc-P-1384912-638869110911561773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنه سيتحدث في الوقت المناسب عن مسألة قدرة الوزارة على التحضير لاقتراع 6 نواب في الخارج.
Advertisement
 
وجاء تصريح الحجار إثر انتهاء الجلسة التشريعية التي أقيمت في البرلمان اليوم الإثنين، إذ قال بعض النواب إنه لا وقت كافٍ لدى "الداخلية" للتحضير لانتخاب 6 نواب في الخارج.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية حول قول بعض النواب ان لا وقت كافٍ لدى الداخلية للتحضير لاقتراع 6 نواب في الخارج: لم اسأل عن هذا الامر وسأجيب في الوقت المناسب (NBN)
lebanon 24
30/06/2025 22:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: هناك بعض الأمور اللوجستية الناقصة ولكن الأمور بدأت تحل
lebanon 24
30/06/2025 22:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: نعيد تموضع بعض مراكز الاقتراع لتسهيل الأمور على الناخبين
lebanon 24
30/06/2025 22:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": ليت لدى بعض شركاء الوطن القليل من وطنية!
lebanon 24
30/06/2025 22:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
15:04 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24