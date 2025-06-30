"رداً على بعض النواب".. تصريح لوزير الداخلية

قال والبلديات إنه سيتحدث في الوقت المناسب عن مسألة قدرة الوزارة على التحضير لاقتراع 6 نواب في الخارج.

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وجاء تصريح إثر انتهاء الجلسة التشريعية التي أقيمت في اليوم الإثنين، إذ قال بعض النواب إنه لا وقت كافٍ لدى "الداخلية" للتحضير لانتخاب 6 نواب في الخارج.