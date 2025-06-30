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لبنان

قاسم: نحن في حالة دفاعية ومن يأخذ لبنان إلى المجهول هو من يؤيد إسرائيل

Lebanon 24
30-06-2025 | 15:04
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنَّ المقاومة في لبنان هي "في حالة دفاعية ولا يجب القول لنا ألا نُدافع عن أرضنا"، وأضاف: "لا تقولوا لنا سلموا لأن هؤلاء طواغيت يريدون التحكم بمسار البشرية. الأرض أرضنا ونحنُ متمسكون بها وهذا حقّ لنا.. الاحتلال مؤقت والتحرير دائم".
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وفي كلمة له خلال إحياء مجلس عاشورائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الإثنين، قال قاسم إن "إسرائيل مُجرمة وأميركا طاغوتية"، وأضاف: "من حقنا أن نقول لهم لا.. نحن سنعمل لحقنا وبالتالي الآخرون لا يستطيعون منعنا من حقنا بسبب مصالحهم".
 
واعتبر قاسم أنّ "من يأخذُ لبنان إلى المجهول هو من يؤيد إسرائيل وأميركا في مشاريعهم"، وأضاف: "نحن ندعوكم ألا تساعدوا إسرائيل وأميركا على مشاريعهم. قدموا وطنيتكم في العلاقة مع إخوانكم ونحن وإياكم نتفاهم على كل التفاصيل".
 
وتابع: "لا توازن بالامكانات بيننا وبين العدو ولكن سرّ قوتنا هو الإيمان إضافة إلى بعض الإمكانات.. يستطيعون تعطيل قدرتنا المادية ولكن لا يستطيعون تعطيل قدرتنا الإيمانية".
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