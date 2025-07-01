بالتنسيق مع الجمارك اللبنانية.. الداخلية السعودية تُسهم في إحباط تهريب أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر

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نقلت وكالة "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن بن ، أنه "في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أحبطت ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في جمارك ، محاولة تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، في داخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان".ونوه "بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة في في متابعة وضبط المواد المخدرة"، مؤكدًا أن " مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها".