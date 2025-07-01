إقتراع المغتربين: حملة اغترابية على رافضي تعديل القانون

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يقوم عدد من النواب، من الحزبيين والمستقلين ،ممن نظموا العريضة النيابية للمطالبة بإقتراع المغتربين، بالتدقيق بأسماء النواب الذين وقعوا عليها وعددهم حوالي 70 نائبًا ، حيث سيصار الى إبلاغ الجاليات الإغترابية في معظم أنحاء العالم بأسماء النواب الذين رفضوا التوقيع وهم في الوقت عينه يعتبرون نفسهم من الإصلاحيين وأرباب الديموقراطية والسيادة وخاصةً منهم، وفق ما أشار المصدر.وإعتبر أن المعركة لا تزال في بدايتها ولن يتهاون النواب ومن خلفهم الإغتراب اللبناني في الحصول على حقهم ، ولن يقتصر الأمر على مجلس النواب بل ستكون هناك تحركات داخل وفي كل دول الإنتشار وخاصةً في أوستراليا وكندا وحتى ، ، والدول العربية .ومن ضمن التحركات ايضا، فان النواب الرافضين لإقتراع المغتربين لن يكون لهم ترحيب أو إستقبال من الجاليات إذا سافروا الى دول الإغتراب .