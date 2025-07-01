Advertisement

لبنان

إقتراع المغتربين: حملة اغترابية على رافضي تعديل القانون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-07-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1385076-638869552728387349.png
Doc-P-1385076-638869552728387349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقوم عدد من النواب، من الحزبيين والمستقلين ،ممن نظموا العريضة النيابية للمطالبة بإقتراع المغتربين، بالتدقيق بأسماء النواب الذين وقعوا عليها وعددهم حوالي 70 نائبًا ، حيث سيصار الى إبلاغ الجاليات الإغترابية في معظم أنحاء العالم بأسماء النواب الذين رفضوا التوقيع وهم في الوقت عينه يعتبرون نفسهم من الإصلاحيين وأرباب الديموقراطية والسيادة وخاصةً المسيحيين منهم،  وفق ما  أشار المصدر. 
Advertisement
وإعتبر أن المعركة لا تزال في بدايتها ولن يتهاون النواب ومن خلفهم الإغتراب اللبناني في الحصول على حقهم ، ولن يقتصر الأمر على مجلس النواب بل ستكون هناك تحركات داخل لبنان وفي كل دول الإنتشار وخاصةً في أوستراليا وكندا وحتى أوروبا، أفريقيا، والدول العربية .
ومن ضمن التحركات ايضا، فان النواب الرافضين لإقتراع المغتربين لن يكون لهم ترحيب أو إستقبال من الجاليات إذا سافروا الى دول الإغتراب .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إقتراع المغتربين في مداخلات الجلسة التشريعية الاثنين فهل يعدّل قانون الانتخاب؟
lebanon 24
01/07/2025 10:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: سنذهب بمعركة تعديل قانون انتخاب المغتربين حتى النهاية
lebanon 24
01/07/2025 10:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون
lebanon 24
01/07/2025 10:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: نحن اليوم نتحدث بتعديل النظام الانتخابي ككل إن لم نحقق ذلك يوجد قانون انتخابي ونعمل على تعديل موضوع تصويت المغتربين
lebanon 24
01/07/2025 10:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-07-01
03:00 | 2025-07-01
03:27 | 2025-07-01
03:24 | 2025-07-01
03:23 | 2025-07-01
03:16 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24