قوى الأمن تعلن إقفال شارع المصارف قبل ظهر اليوم

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صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة مـا يلــي:"السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 1-7-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال إقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بإرشادات عناصر ، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".