دويهي: استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ مرفوض ومدان

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كتب النائب على منصة "إكس": "كل التضامن مع وكارين . ان استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ على اي أساس، خصوصا للمباحث الجنائية مرفوض ومدان وسنتصدى له. زمن النظام الأمني انتهى ولن نسمح بعودته".