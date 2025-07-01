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لبنان

دويهي: استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ مرفوض ومدان

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:23
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كتب النائب ميشال دويهي على منصة "إكس": "كل التضامن مع بشارة شربل وكارين عبد النور. ان استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ على اي أساس، خصوصا للمباحث الجنائية مرفوض ومدان وسنتصدى له. زمن النظام الأمني انتهى ولن نسمح بعودته".
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